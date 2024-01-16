الامارات | محرز يعلق على تعثر "محاربي الصحراء": أنغولا محظوظة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلل قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، من أهمية تعثر " الخضر" أمام أنغولا 1-1، مساء الاثنين على ملعب " السلام" في مدينة بواكي، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

وقال محرز، للصحفيين بعد المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد حيث تحكمنا في الكرة ولعبنا جيدا وكان ذلك هو المطلوب أمام الفريق المنافس. في الشوط الثاني تعرضنا لفترة اختل فيها مستوانا لنحو 10 دقائق. منافسنا لم يخلق الكثير من الفرص وكان محظوظا عندما حصل على ركلة جزاء (عدل عن طريقها النتيجة)، بعدها حاولنا التسجيل مجددا، لكن لم يكن سهلا أمام تكتله الدفاعي".

وأضاف: "كانت هناك أشياء ايجابية كثيرة في الشوط الأول للمباراة، يجب استخلاص ما هو مفيد منها وأنا متفائل".

وتابع: "متأكد وواثق أننا نملك تشكيلة رائعة، وقدمنا مباراة جيدة. لا زال لدينا مباراتان، يجب العمل والاستعداد لمواجهة بوركينافاسو المقبلة".

وختم يقول: "المباريات الأولى ليست سهلة إطلاقا. سنعود إلى التدريبات ونشاهد المباراة ثم نصحح الأخطاء. ثقتي كبيرة في المباراة القادمة أمام بوركينافاسو التي أتمنى التعويض فيها وأن نبدأها مثلما كان الحال مع أنغولا".

يشار إلى أن محرز، تعرض لعاصفة من الانتقادات من قبل النقاد والمتابعين في الجزائر بعد التعادل أمام انغولا، بسبب أداءه الباهت جدا.