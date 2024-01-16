رسميًا.. روما يقيل جوزيه مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين، بعد 3 سنوات من قيادته ذئاب العاصمة.

وتولى مورينيو قيادة فريق روما في مايو 2021، وتوج بأول بطولة أوروبية في تاريخ النادي بعد عام من تعيينه، عندما فاز على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر جوزيه مورينيو العام الماضي نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بركلات الترجيح في 2023، ولكن هذا الموسم نتائج الجيالوروسي لم تكن كما يجب.

وأصدر روما بيانًا موجهًا الشكر من خلاله لجوزيه مورينيو نيابة عن جماهير الجيالوروسي، بعدما أظهر التزامًا كبيرًا منذ اليوم الأول له في الفريق، هذا الموسم خاض مورينيو 26 مباراة بمختلف المسابقات، فاز في 13 وتعادل 6 وخسر 9 مع روما، ويحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة.

وتولى مورينيو قيادة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في مقدمتها ريال مدريد وتشيلسي، وتوّج مع إنتر ميلان بالثلاثية، وحقق إنجاز تاريخي مع بورتو البرتغالي بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لقيادته مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

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