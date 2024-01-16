كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعيين راحة من التدريبات غدا الأربعاء لمدة 24 ساعة، في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة القادمة.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.
وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.
وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وخصص أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق، فقرة من التدريبات البدنية للاعبين، في بداية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.
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