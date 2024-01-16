رسميًا.. دي روسي مديرًا فنيًا لفريق روما بعد إقالة مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي تعيين دانييلي دي روسي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الذئاب، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته صباح اليوم الثلاثاء.

ويعود دي روسي إلى نادي روما مدربا بعد 18 عامًا مثل خلالهم الفريق كلاعب كرة قدم، وسيظهر لأول مرة مديرا فنيا للجيالوروسي ضد فيرونا يوم السبت المقبل بملعب الأوليمبيكو.

لعب دي روسي 616 مباراة مع روما، وأصبح قائد الفريق في 2017 عندما اعتزل فرانشيسكو توني، وسجل 63 هدفًا طوال مسيرته، وكان ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الجيالوروسي.

فاز دي روسي مع روما بـ 3 بطولات، تتمثل في كأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي مرة، بجانب رحلته المثيرة مع منتخب إيطاليا، بتمثيله لأزوري 117 مباراة، وشارك في 8 بطولات كبرى، وفاز بمونديال 2006.

وكان نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، قد أعلن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين، بعد 3 سنوات من قيادته ذئاب العاصمة.

وتولى مورينيو قيادة فريق روما في مايو 2021، وتوج بأول بطولة أوروبية في تاريخ النادي بعد عام من تعيينه، عندما فاز على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر جوزيه مورينيو العام الماضي نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بركلات الترجيح في 2023، ولكن هذا الموسم نتائج الجيالوروسي لم تكن كما يجب.

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