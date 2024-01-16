أول تعليق من دي روسي على قيادة روما

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب دانييلي دي روسي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، عن سعادته البالغة بتوليه المهمة رغم علمه أنه ليس لديه الوقت، مشددا أن الشعور بالقدرة على الجلوس على مقاعد بدلاء فريق روما لا يوصف.

وتولى دي روسي قيادة روما خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته صباح اليوم الثلاثاء، حيث ذكر نادي روما في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل "إكس": "يعلن النادي رسميا عن التعاقد مع دانييلي دي روسي ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2024".

تصريحات دي روسي بعد قيادة روما

وقال دي روسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي العاصمي: "أود أن أشكر عائلة فريدكين على تكليفي بمسؤولية القيادة الفنية لروما، من جهتي لا أعرف طريقا آخر سوى التطبيق والتضحية اليومية والحاجة إلى تقديم كل ما لدي لمواجهة التحديات التي تواجهنا، إنهم ينتظرون من الآن وحتى نهاية الموسم".

وأضاف: "إن الشعور بالقدرة على الجلوس على مقاعد البدلاء لا يوصف، الجميع يعرف ما يمثله روما بالنسبة لي، لكن العمل الذي ينتظرنا، جميعًا قد تولى المهمة بالفعل وليس لدينا وقت ولا خيار،علينا أن نكون قادرين على المنافسة، ونقاتل من أجل أهدافنا ونحاول تحقيقها، هي الأولويات الوحيدة التي أعطيناها أنا وفريق العمل لأنفسنا.

ويعود دي روسي إلى نادي روما مدربا بعد 18 عامًا مثل خلالهم الفريق كلاعب كرة قدم، وسيظهر لأول مرة مديرا فنيا للجيالوروسي ضد فيرونا يوم السبت المقبل بملعب الأوليمبيكو.

لعب دي روسي 616 مباراة مع روما، وأصبح قائد الفريق في 2017 عندما اعتزل فرانشيسكو توني، وسجل 63 هدفًا طوال مسيرته، وكان ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الجيالوروسي.

فاز دي روسي مع روما بـ 3 بطولات، تتمثل في كأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي مرة، بجانب رحلته المثيرة مع منتخب إيطاليا، بتمثيله لأزوري 117 مباراة، وشارك في 8 بطولات كبرى، وفاز بمونديال 2006.

وكان نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، قد أعلن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين، بعد 3 سنوات من قيادته ذئاب العاصمة.

وتولى جوزيه مورينيو تدريب روما في صيف 2021، واستطاع قيادته لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن فريق العاصمة الإيطالية خسر معه نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، كما لم يستطع العودة إلى دوري أبطال أوروبا، أو المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

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