ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية ، وتتجه، اليوم الثلاثاء، أنظار متابعي كرة القدم الآسيوية بعامة، والخليجية بخاصة، نحو استاد "خليفة الدولي" الذي سيستضيف إحدى القمم الكروية العربية بين المنتخب السعودي ونظيره العماني، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تستضيفها قطر بين الـ12 من يناير (كانون الثاني) الجاري، والـ10 من فبراير (شباط) المقبل.

ويسعى المنتخبان لضمان تحقيق أول ثلاث نقاط سعياً وراء التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من دون انتظار أي مساعدات في مجموعة تبدو سهلة، حيث تضم إلى جانبهما منتخبي تايلاند وقيرغيزستان، اللذين يفتتحان مواجهات المجموعة في استاد "عبدالله بن خليفة".

ويعد المنتخب السعودي أحد عمالقة كأس آسيا التاريخيين، حيث حقق اللقب ثلاث مرات سابقة في أعوام 1984 و1988 و1996، لكنه منذ ذلك الحين فشل في الصعود إلى منصة التتويج، أما المنتخب العماني الذي فاجأ الجميع بمشوار ذهبي في كأس الخليج العربي 2023 في يناير من العام الماضي، ووصل إلى المباراة النهائية، ثم خسر بصعوبة من العراق، فيخوض منافسات النسخة الـ18 من كأس آسيا على أمل تحسين سجله في البطولة بعد أربع مشاركات سابقة بدأت عام 2004، ولم يتخطَ خلالها دور المجموعات إلا في النسخة السابقة عام 2019 في الإمارات حين تأهل لدور الـ16، ثم خسر من إيران.

وبينما يحفل تاريخ مواجهات المنتخبين بـ24 مباراة سابقة في مناسبات وبطولات وتصفيات مختلفة، شهدت فوز "الأخضر" السعودي في 17 منها، وفوز "الأحمر" العماني في خمس مناسبات، والتعادل في مباراتين، لكن المباراة المقبلة هي الأولى بينهما في كأس آسيا، بينما كانت المباراة الأخيرة بين الطرفين في دور المجموعات من كأس الخليج العربي قد انتهت بفوز عمان بنتيجة (2 - 1).

ويريد المدرب الإيطالي للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني أن يتعلم فريقه الدرس من منتخب إيطاليا الفائز ببطولة أمم أوروبا 2020، حيث قاد مانشيني فريقاً لم يكن مرشحاً للقب للتغلب على بلجيكا وإسبانيا وإنجلترا للفوز بالكأس الغالية، والآن يطلب من لاعبيه السعوديين أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق اللقب الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخ البلاد.

رابط لمشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا | اضغط هنا

رابط لمشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا | اضغط هنا

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمره الصحافي "نحن هنا ونعلم أننا فريق كبير، ولكن هذه أيضاً بطولة مهمة جداً، وهناك عديد من المنتخبات الوطنية الكبرى في هذه البطولة، ونريد أن نقدم أفضل عمل لدينا"، و"السعودية بلد مهم للغاية، لكننا نعلم أنه إذا أردنا الفوز باللقب، فيجب أن نكون أقوياء، كرة القدم شيء غريب، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة خلال البطولة، بالنسبة إلى إيطاليا خلال بطولة أوروبا، كنا المرشح السادس، لكننا فزنا بها".

وتولى مانشيني (59 سنة) تدريب الصقور الخضراء في الـ27 من أغسطس (آب) الماضي، بعد خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية سواء مع أندية مثل لاتسيو وفيورنتينا وإنتر ميلان في إيطاليا، أو مانشستر سيتي الإنجليزي، أو منتخب إيطاليا.

وفجر مانشيني مفاجأة باستبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة السعودية المشاركة في كأس آسيا، السبت الماضي، هم أيمن يحيى وعباس الحسن للإصابة، وحارس المرمى نواف العقيدي الذي استدعي محمد إليامي بدلاً منه.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس أمم آسيا 2023

تجمع المباراة بين السعودية وعمان، اليوم الثلاثاء، الموافق 16-1-2024 ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس آسيا 2023، على استاد خليفة الدولي.

وتبدأ مباراة السعودية وعمان في السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً، بتوقيت قطر والمملكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في كأس أمم آسيا 2023

تنقل مباراة السعودية وعمان عبر قناة إس إس سي، وقناة الكاس إكسترا 1 إتش دي، وقناة بي إن سبورتس (Asian cup 1).