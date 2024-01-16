مجانا.. تعرف على القناة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لليد؛ نقل قناة أون تايم سبورت مباريات بطولة، كأس الأمم الأفريقية لليد في مصر، التي سوف تنطلق غدا الأربعاء.

وستشهد هذه البطولة تأهل أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وفي المقابل، اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق البطولة، خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

وأكد وزير الرياضة، على الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، و الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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