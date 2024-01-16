تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش المقرر له في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أسامة - محمود دونجا - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - أحمد توفيق - أوجو صامويل - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أومسا - عبد الله السعيد - كريم الطيب - دودو الجباس - إسلام عيسى.

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