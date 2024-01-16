رئيس فاركو يكشف أسباب الاستغناء عن طارق العشري ورحيل خالد جلال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عز يشار حلمي رئيس نادي فاركو ثقته في قدرة الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد خطاب على انتشال الفريق من الكبوه التي تعرض لها منذ بداية الموسم والتي هوت به إلى قاع جدول الترتيب بالدوري الممتاز.

وتولى خطاب (مساعد المدرب) الإدارة الفنية للفريق بعد قرار الاستغناء عن خدمات خالد جلال في اعقاب خسارته ثلاث مباريات متتالية أمام سموحة وزد وأخيرًا أمام الاتحاد السكندري بثلاثية بالجولة العاشرة من الدوري والتي جمدت رصيد الفريق عند النقطة الخامسة.

وترددت أنباء حول وجود مفاوضات من جانب إدارة النادي مع عدد من المديرين الفنيين المعروفين مثل حلمي طولان وحسام حسن وشوقي غريب كما عرض اليوناني بابافاسيليو المدير الفني السابق للبنك الأهلي وعزل المحله خدماته على إدارة فاركو.

وعلى عكس كل ما تردد أعلن عز يشار تمسكه ببقاء أحمد خطاب علي رأس قيادة الفنية للفريق لقربه من اللاعبين ودرايته الكاملة بقدراتهم وإمكانياتهم، وقال يشار إن قيادة خطاب الناجحة للفريق في مباراة كأس الرابطة أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل ٢/٢ قد اثبتت صحة اختياره.

خالد جلال لم يهتم بالجانب الدفاعي

وأرجع عز يشار رحيل خالد جلال إلى سوء النتائج نتيجة اهتمامه الزائد بالجانب الهجومي وبشكل مبالغ فيه علي حساب الشق الدفاعي مما عرض الفريق للعديد من الهزائم وافقد اللاعبين ثقتهم في انفسهم، وقال إن خطاب قد أعاد التوازن لخطوط الفريق بقليل من التنظيم و ظهر ذلك جليا خلال مباراة بيراميدز الاخيره مشيرًا إلى أن مباريات كأس الرابطة فرصة ثمينة لتصحيح المسار وتصحيح الأخطاء.

وعما إذا كان وجود خطاب علي رأس القيادة الفنية للفريق أمر مؤقت ووجود نيه لإدارة النادي للتعاقد مع مدير فني آخر قال عز يشار أنه لديه ثقه كامله في خطاب والجهاز المعاون وأنه لا يجد على الساحة مدربا أفضل منه مشيرًا إلى اقتناعه الكامل بقدراته وشعوره بعد عدة تجارب فاشله مع مديرين فنيين آخرين أن (كلهم شبه بعض) ويفرق خطاب عنهم أنه ملم بادق تفاصيل الفريق واللاعبين و يتمتع بحب واحترام الجميع سواء لاعبين او أعضاء الجهاز المعاون أو إدارة النادي ومن ثم الكل سيتعاون معه خلال الفتره الحرجه القادمة.

وعن سبب الاستغناء عن خدمات طارق العشري في بداية الموسم قال عز يشار إنه لا خلاف علي كون العشري مدير فني كفئ بدليل نتائجه الجيده مع الاتحاد السكندري ومن قبله طلائع الجيش والعديد من الفرق الأخرى، إلا أن سياسته في إدارة الفريق تتعارض مع سياسة فاركو حيث يركز علي مجموعة محددة من اللاعبين وعددهم لا يزيد عن ١٣ أو ١٤ لاعب ويهمل الاخرين كما يعارض فكرة تصعيد ومشاركة الناشئين وهذا ضد مباديء و سياسة نادي فاركو.

نطبق سياسة ترشيد انفاق وانتهي عصر الصفقات الرنانة

وعن خطة دعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي قال عز يشار أن عصر الصفقات الرنانه قد انتهي داخل نادي فاركو وأن النادي يطبق سياسة ترشيد انفاق ويقوم بالتعاقد مع لاعبين واعدين صغار السن كما يضم فريق الشباب الذي يقوده هاني سامي مجموعة من اللاعبين الواعدين وسيحصلون علي فرصتهم مع الفريق الأول بعد استقرار وضع الفريق بجدول الدوري.

ويذكر أن فاركو لم يحقق على مدار ١٠ مباريات بالدوري إلا فوز وحيد على حساب الإسماعيلي وتعادلين أمام المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا بينما تلقي ٧ هزائم أمام الاتحاد السكندري، زد، سموحة، بلدية المحلة، الجونة، المصري ومودرن فيوتشر وسجل تسعة اهداف فقط بينما اهتزت شباكه ١٧ مرة

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