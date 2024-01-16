أمم اَسيا.. سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام عمان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيل الأخضر لمواجهة عمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم اَسيا بقطر 2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة المقرر إقامتها على ملعب استاد خليفة الدولي.

تشكيل منتخب السعودية أمام عمان

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكنتي، على البليهي، على لاجامي.

خط الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، صالح الشهري.

ويتواجد منتخب السعودية وعمان ضمن المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا، بجانب تايلاند وقيرغيزستان.