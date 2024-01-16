موعد مباراة مصر القادمة أمام غانا في كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات المفتوحة الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد المنتخب المصري لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2024، حيث يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب غانا، في مباراة قوية ومثيرة، ينتظرها عشاق الكرة في مصر والعالم العربي.
ويدخل منتخب مصر هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بعد أن تعادل مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى، أما منتخب غانا، فيحتل المركز الرابع في المجموعة بدون نقاط.
وتعد مباراة مصر وغانا من أهم مباريات كأس أمم أفريقيا 2024، لما تجمعه من عوامل قوة وندية، حيث يلتقي فيها فريقان من أقوى المنتخبات الأفريقية، يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.
حيث تسعى غانا للانتصار، خاصةً وأن الهزيمة تعني خروجها مبكرًا من البطولة بنسبة كبيرة، كما يسعى المنتخب المصري إلى الانتصار، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، حيث قد يضعه التعادل أو الهزيمة أمام خيار صعب أمام منتخب الرأس الأخضر المتصدر.
موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا
من المقرر أن تقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا
تنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا، الناقل الحصري لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط، كما يمكن متابعة مباراة مصر وغانا عبر القنوات المفتوحة التالية:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|tvt التوجولية
|يوتلسات 9 شرق
|11900
|أفقي
|27500
|TV 5.8
|تركسات 42 شرق
|12356
|أفقي
|7100
|TV 5.8
|تركسات 42 شرق
|12346
|أفقي
|96003
|Ortb البينينية
|يوتلسات 9 شرق
|11900
|أفقي
|27500
|TRT
|يوتلسات 7 شرق
|11900
|أفقي
|27500
|Rti الإيفوارية
|يوتلسات 9 شرق
|11900
|أفقي
|27500
|Sportdigital
|أسترا سات 19
|11185
|عمودي
|22000
|تيلي تشاد
|النايل سات
|12015
|أفقي
|27500
|الجزائرية الأرضية
|نايل سات
|11680
|أفقي
|27500
ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد نهاية الجولة الأولى
- منتخب الرأس الأخضر (3 نقاط).
- منتخب مصر (نقطة).
- منتخب موزمبيق (نقطة).
- منتخب غانا (صفر).
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة أمام غانا في كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات المفتوحة الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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