لودي يدعم دفاعات الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أنصار الزعيم انضمام رينان لودي إلى نادي الهلال على سبيل الإعارة لـ6 أشهر، مع خيار إلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي لـ3 سنوات، مقابل 20 مليون يورو.

وسيكون تعاقد الهلال مع رينان لودي مفيدا لنادي أتلتيكو مدريد، الذي يحتفظ بحقوقه في لودي، بنسبة 30% من أي عملية بيع مستقبلية لعقد اللاعب البرازيلي، وذلك حسبما أورده موقع «fichajes» الإسباني.

وانضم رينان لودي (26 عاما) إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أتلتيكو مدريد، وقد خاض خلال الموسم الحالي 23 مباراة عبر كل المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ولم يهز الشباك على الإطلاق.

ويملك رينان لودي 19 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وكانت أبرز محطات اللاعب الكروية مع أتلتيكو مدريد، إذ خاض بقميص «الروخي بلانكوس» 118 مباراة في كل البطولات، وسجل 6 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

وكانت جماهير الهلال قد طالبت - خلال الفترة الماضية - بضرورة تدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ حتى يواصل «الزعيم» تقديم مستوياته الرائعة هذا الموسم 2023-24.