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الامارات | شباب الأهلي يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الشمال القطري

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي، انتصاراً عريضاً على حساب ضيفه الشمال القطري جاء بنتيجة (110-81)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الافتتاحية من إياب الدور التمهيدي في دوري مجموعات بطولة (سوبر غرب-آسيا)، والتي شهدت لحساب المجموعة الرابعة ذاتها، فوز المنامة البحريني على مضيفه كاظمة الكويتي بواقع (102-82).
وعزز شباب الأهلي مركزه الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط، بفارق النقطة عن المنامة البحريني المتصدر، وليحافظ فريقا كاظمة الكويتي، والشمال القطري على مركزيهما الثالث والرابع برصيدي 5 و4 نقاط على التوالي.
ونجح شباب الأهلي في فرض هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء، وترجمها "فرسان السلة" بنيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربعة بواقع (36-22 و24-23 و29-17 و21-19)، والخروج بنتيجة الفوز بفارق كبير بلغ 29 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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