بنزيما يقدم شكوى رسمية ضد وزير الداخلية الفرنسي

قرر كريم بنزيما نجم فريق الاتحاد السعودي التقدم بشكوى رسمية ضد وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانين بعد تصريحات الأخير ضده.

كان جيرالد دارمانين قد اتهم كريم بنزيما في تصريحات سابقة بأنه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين مما آثار غضب اللاعب الفرنسي

جائت تصريحات وزير داخلية فرنسا بعد دعم بنزيما لـ فلسطين في حربها ضد اسرائيل.

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ووفقاً لشبكة RTL الفرنسية فقد قرر كريم بنزيما التقدم بشكوى رسمية ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

وفي سياق آخر لا تزال الأزمة مشتعله بين نادي الاتحاد وكريم بنزيما بعد غياب اللاعب عت تدريبات الفريق لمدة طويلة، وقيام المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بإستبعادة من معسكر دبي.

وآشارت التقارير الصحفية إلى اقتراب بنزيما من الرحيل عن الاتحاد والعودة إلى أوروبا مرة اخرى في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.