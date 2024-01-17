يوفنتوس يهزم ساسولو ويواصل مطاردة إنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي

حقق نادي يوفنتوس، فوزاً كبيراً على حساب ضيفه ساسولو، بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم في تورينو، في ختام لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

فرض يوفنتوس سيطرته على مجريات الشوط الأول من المباراة واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وضغطه المستمر، وسجل الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش هدفين قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح السيدة العجوز التقدم بهدفين أمام ساسولو عند الدقيقتين (15-37) من عمر الشوط الأول.

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الهدف الأول كان من تسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، بينما جاء الثاني بركلة حرة منفذة بشكل مثالي في الزاوية اليسرى العليا لمرمى أندريا كونسيلي.

وفي الشوط الثاني حاول يوفنتوس الاعتماد على الهجوم المرتد السريع في المساحات الخالية بحثا عن هدف ثالث يعزز به تقدمه ويصعب من مهمة لاعبي ساسولو وبالفعل نجح اللاعب المهاجم فيدريكو كييزا في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم تتحول لهز الشباك، بسبب عدم خطورة تلك المحاولات وافتقارها للنهاية الجيدة.

ويحتل اليوفي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر ميلان، أما ساسولو فيقبع بالمركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.