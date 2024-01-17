الامارات | أرقام صلاح ومحرز أمام موزمبيق وأنغولا «خجولة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نجما منتخب مصر والجزائر محمد صلاح، ورياض محرز، أرقاماً «خجولة» في الظهور الأول مع «الفراعنة» و«محاربي الصحراء» أمام موزمبيق وأنغولا على التوالي، إذ فشل كلاهما في تحقيق الفوز مكتفين بالتعادل الإيجابي، رغم تواضع المنافسين.

وتعرّض محمد صلاح إلى موجة انتقادات عارمة من قِبل جماهير «الفراعنة»، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه خلال الـ90 دقيقة أمام موزمبيق، وافتقاده للروح القتالية العالية التي كان يجب أن يقدمها في المباراة باعتباره القدوة لبقية اللاعبين، إذ رفض اللاعب أن يحتفل بعد أن سجل هدف التعادل في وقت قاتل ومن ضربة جزاء كادت أن تخلع قلوب الجماهير بسبب الطريقة التي سدد بها لترتطم بالقائم قبل أن تُعانق الشباك.

وذهبت جماهير في انتقادها لصلاح عبر مواقع التواصل لمطالبته باعتزال اللعب الدولي، إذا لم يحمل كأس البطولة الحالية.

وأظهرت الأرقام والإحصاءات التي قدمها صلاح أمام موزمبيق، أن اللاعب لم يسدد سوى مرة واحدة فقط على المرمى، عبر الهدف من ضربة جزاء، في حين أن ثلاث محاولات أخرى ضلت طريقها للمرمى، كما أن نسب كراته العرضية بلغت 40% فقط، وتسلم الكرة 51 مرة، وفقدها في 12، ولم تكن له أدوار دفاعية طوال شوطي المباراة.

في المقابل، لم يكن محرز أفضل حالاً من صلاح خلال مشاركته مع الجزائر أمام أنغولا، إذ وضح على اللاعب تراجع مستواه بعد انتقاله للدوري السعودي، ولم يعد بالقوة نفسها والسرعة والمراوغة التي كان عليها في نسخة البطولة، التي جرت في القاهرة وفاز بلقبها الجزائر عام 2019.

ولم يسدد رياض محرز على مرمى أنغولا سوى مرة واحدة طوال شوطي المباراة، فيما بلغت نسبة الكرات العرضية التي وزعها بمعدل 33% فقط، بواقع محاولة واحدة من أصل ثلاث محاولات قام بها.

وتسلم قائد «محاربي الصحراء» الكرة في 49 مرة فقط، وفقد الكرة في تسع مرات، وتخطى دفاع فريق أنغولا في مرة واحدة فقط خلال المباراة، وتحصل على ثلاثة أخطاء وصنع فرصتين فقط لزملائه للتسجيل.

أرقام محمد صلاح

تسديدات على المرمى: 1.

الكرات العرضية: 2.

أخطاء تحصل عليها: لا يوجد.

كرات مستلمة: 51.

كرات مقطوعة: 12.

أرقام رياض محرز

تسديدات على المرمى: 1.

الكرات العرضية: 1.

أخطاء تحصل عليها: 3.

كرات مستلمة: 49.

كرات مقطوعة: 9.