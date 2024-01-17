الزمالك يعرض على فيوتشر 10 لاعبين لحسم صفقته المنتظرة

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعرض 10 لاعبين على مودرن فيوتشر، من أجل حسم أحد الصفقات التي يرغب في الحصول على خدماتها.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عن التفاصيل الخاصة بالعرض المقدم من نادي الزمالك لفيوتشر، لحسم صفقة ناصر ماهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه “بلس 90″، إن نادي الزمالك طلب التعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأوضح أن الزمالك عرض 10 لاعبين على فيوتشر للاختيار بينهم سواء لاعب أو اثنين بالإضافة إلى مقابل مادي لإتمام صفقة ناصر ماهر.

واختتم بأن الأسماء المطروحة من جانب الزمالك أبرزها عمرو السيسي وعبدالله جمعه ومصطفى الزناري بالإضافة إلى محمد طارق، كما هناك رغبة في وضع ابراهيما نداي ضمن الأسماء، ولكن راتبه قد يعطل دخوله.