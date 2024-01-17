الامارات | بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي ادعى أن له صلات بجهات خارجية.

وفقاً لما ذكرته محطة RTL الإذاعية، اليوم الثلاثاء، رفع محامو الفائز بالكرة الذهبية 2022 الدعوى، بعد أن ادعى دارمانان أن ارتباط بنزيما بجماعة الإخوان الإرهابية كان واضحاً".

وأشار محامي بنزيما في تصريحات إذاعية: "يتم الزج باسم الشخص فقط لأسباب اجتماعية. مع عواقب عائلية كبيرة على أقاربه".

وبعد أيام قليلة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، أدلى دارمانان بهذه التصريحات بعد أن اعتبر بنزيما قصف الأرض الفلسطينية غير عادل.

وأكد محامي لاعب ريال مدريد الإسباني سابقاً، أن مثل هذه التصريحات للوزير تزرع الانقسام في البلاد: "عند الاستماع إلى هذه التصريحات يقوم بعض الناس بإقصاء كريم بنزيما، بينما يشعر آخرون بالاستبعاد عند الاستماع إليها".

وأضاف: "هذا الأمر غير متوقع من شخص يعتبر نفسه رجل دولة".