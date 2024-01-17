الامارات | ديبالا يودع مورينيو برسالة مؤثرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع لاعب روما، الأرجنتيني باولو ديبالا، البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب الفريق العاصمي، بسبب سوء النتائج.

كتب الأرجنتيني عبر حسابه على إنستغرام: "شكراً يا مستر، شكراً على كل شيء، العمل معك كان متعة كبيرة، شكراً على نصائحك وكل كلمة قلتها لي، أتمنى لك الأفضل، أنت وفريقك".

وكان مورينيو وثق في اللاعب بعدما تراجع يوفنتوس عن التجديد له، وطلب ضمه إلى روما وجعله أحد أهم أعمدة الفريق العاصمي.

يذكر أن دانييلي دي روسي تولى تدريب روما خلفاً لمورينيو الذي رحل بعد قضاء موسمين ونصف تقريباً على مقاعد الإدارة الفنية للفريق.