بالصور.. ختام بطولة الصيد السنوية للكروكيه

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت بطولة الصيد السنوية للكروكيه فى نسختها الـ 33 على كأس المهندس حسين صبور والتى شارك بها 120 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الجمهورية.

شهد ختام البطولة حضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة النادي ، الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس الإدارة ، وهبة ممدوح عضو مجلس الادارة،و محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي ، والمهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية.

كما حضرالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق ، والمهندس احمد صبور، والدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصرى للكروكيه وأعضاء الاتحاد ، المهندس فؤاد النشار مقرر لجنة الكروكيه.

نتائج بطولة الصيد السنوية للكروكيه



أولا : بطولة المهندس حسين صبور للزوجى المفتوح

توج محمد كارم ( الزهور) و محمد صلاح ( هيليوبوليس) بالمركز الاول ، فاز زوجى الصيد احمد المهدى وجنى محمد بالمركز الثانى ، حصد زوجى الصيد عمرو الابيارى ومحمد وليد المركز الثالث ، احرز زوجى الجزيرة حازم محمود ومحمد نصر المركز الرابع ، حقق محمد ابو النور (القاهرة) وسها مصطفى (هيليوبوليس الشروق) المركز الخامس ، فاز مصطفى نزار (الصيد) و عبد الله حامد (كفر الشيخ) بالمركز السادس ، حصد ياسر ابو النور وهانى محمد المركز السابع ، احرز زوجى مدينة نصر باسم بهجت واحمد هانى المركز الثامن.



ثانيا : بطولة ناهد حسن لفردى السيدات

توجت منال خضير (الزهور) بالمركز الأول، فازت وفاء لطفى (الزمالك) بالمركز الثاني ، أحرزت دينا سعد (القاهرة) المركز الثالث ، حققت سها مصطفى (هليوبوليس الشروق) المركز الرابع.



وعلى هامش ختام البطولة تم تكريم المهندس خالد عبدالعزيز والمهندس أحمد صبور وتكريم فريق الكروكيه الفائز ببطولة الدوري العام الموسم الماضي وتكريم لاعب الصيد احمد المهدي الحائز مؤخرا على بطولة العالم فوق الخمسين عام وتكريم لاعبة الصيد عبير مصطفى الحائزة على بطولة أمريكا للكروكيه وتكريم المهندس كمال نجيب مقرر لجنة الكروكيه الاسبق.