عقدة المباراة الافتتاحية تواصل ملاحقة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح منتخب مالي مباراته الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بانتصار ثمين أمام جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة.

ونجح منتخب مالي من الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، وسجل هدفين في المباراة اللاعبان هاماري تراوري ولاسين سينايوكو في الدقائق 60 و66، ليسجل هذا الثنائي أو أهدافهم على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

منتخب مالي

وتمكن منتخب المالي من مواصلة سلسلة انتصاراته، على نظيره الجنوب أفريقي، حيث لم يحقق الأخير أي فوزًا في اللقاءات الثلاث التي جمعته بالمنتخب المالي في بطولة أفريقيا.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا رقمًا سلبيًا في سجل مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث فشل في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية في هذا الموسم، للمرة السادسة على التوالي.

وجاءت نتائج منتخب جنوب إفريقيا في مشاركاته بمباريات الافتتاح كالآتي:

في عام 2006 تلقى الهزيمة من غينيا بنتيجة 0-2.

عام 2008: التعادل مع أنجولا 1-1.

عام 2013: التعادل مع منتخب كاب فيردي 0-0.

عام 2015: تلقى الهزيمة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 1-3.

عام 2019: تلقى الهزيمة أمام كوت ديفوار بنتيجة 0-.1

على العكس تمامًا، لم تتكبد مالي خسارة أبدًا في مباراتها الأولى في كأس الأمم، إذ حققت 8 انتصارات و5 تعادلات.

وشهدت المباراة احتسب الحكم ركلة الجزاء لجنوب أفريقيا، ليهدرها بيرسي تاو بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 19.

بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء

وتُعد هذه هي ركلة الجزاء الأولى، التي يهدرها مع منتخب بلاده، والثانية في تاريخه، بعد ركلة الجزاء التي أهدرها مع الأهلي، في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وتحتل مالي صدارة المجموعة في وقت مبكر بـ 3 نقاط، مع تفوقها بـ فارق الأهداف عن ناميبيا، بينما تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الأخيرة، وتقدمت تونس إلى المركز الثالث دون حصولها على نقاط.