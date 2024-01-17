كأس آسيا: مدرب فلسطين يناشد لاعبيه.. "التركيز الكامل"

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : طالب التونسي مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين لاعبيه أن يكونوا "في كامل تركيزهم"، خلال مواجهة الإمارات الخميس في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتلقت شباك المنتخب الفلسطيني هدفاً ايرانياً سريعاً بعد مرور 64 ثانية فقط على بداية المباراة الأولى قبل ان يخرج خاسرا 1 4، وأقر دبوب بأن سبب ذلك لان لاعبيه كانوا "متحمسين للغاية".

تزامنت تلك المباراة مع مرور 100 يوم على الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، ما اعطى الحدث اهمية اضافية تجاوزت مجرد مباراة كرة قدم.

ورفع الجمهور الأعلام الفلسطينية في المدرجات في مباراة تابعها نحو 28 الف متفرج، حيث ارتفعت وتيرة التشجيع لا سيما لدى عزف النشيد الوطني الفلسطيني. وتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وتخلل الهدوء هتافات "فلسطين حرة".

وقال دبوب في المؤتمر الصحافي المخصص للمباراة الأربعاء "كان من الصعب السيطرة على مشاعرهم" في المباراة الافتتاحية، لكنه تعهد بالاستعداد جيدا لمواجهة الإمارات "في المباراة السابقة، التركيز في بداية المباراة لم يكن كما أردنا".

وأضاف "لا يوجد مدرب يرغب في السيناريو الذي واجهنا أمام إيران، لكن المباراة ضد الإمارات مختلفة لأن لدينا نفس الفرص ومن المهم بالنسبة لنا الحصول على النقاط الثلاث".

وكانت الإمارات تغلبت على هونغ كونغ 3 1 في مستهل مشوارها في البطولة القارية.

واندلعت الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة داخل إسرائيل وخلف نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى تقارير إسرائيلية.