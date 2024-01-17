الامارات | عمدة مدريد يوجه كلمات قاسية إلى برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدلى عمدة العاصمة الإسبانية مدريد، خوسيه ألميدا بدلوه في المقارنات الحالية بين فريق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وقال ألميدا خلال حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الفريق الوحيد القادر على الضغط على ريال مدريد، وتحديه حقيقة في الموسم الجاري، هو أتلتيكو، وليس برشلونة.

وقال إن كأس السوبر كان المثال الأوضح والأبرز على هذا الأمر، كون أتلتيكو ظل يضغط على ريال مدريد حتى الدقيقة 120، ولم ينتصر الملكي إلا بصعوبة ومعاناة، بينما أشار إلى أن برشلونة انهار من البداية.

وقال إن الكاتالوني لا تبدو عليه أي ملامح فريق قوي في الموسم الجاري، وأنه لن يشكل أي تهديد على الإطلاق لريال مدريد في الموسم الحالي، بخلاف أتلتيكو. يشار إلى أن ألميدا هو مشجع معروف لأتلتيكو مدريد، والفريقان على موعد ناري مساء يوم غد، في ثمن نهائي كأس الملك، والذي سيقام على أرض أتلتيكو في استاد واندا ميتروبوليتانو.