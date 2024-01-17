في نهاية الجولة الأولى.. حصاد محترفوا الدوري المصري في أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تختتم اليوم الأربعاء الجولة الأولى من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في ساحل العاج

وانطلقت البطولة الأهم في القارة السمراء يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا.

وبالنظر إلى ما يخص الدوري المصري نجد أنه يشارك في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 9 لاعبين محترفين في الدوري المصري، بالإضافة إلى قائمة منتخب الوطني.

ونرصد المحترفين في الدوري المصري المشاركين في البطولة:



1. سيف الدين الجزيري، لاعب زمالك، يشارك مع منتخب تونس

2. علي معلول، لاعب الأهلي، يشارك مع منتخب تونس

3. أليو ديانج، لاعب الأهلي، يشارك مع منتخب مالي

4. بيرسي تاو، لاعب الأهلي، يشارك مع منتخب جنوب أفريقيا

5. محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، يشارك مع منتخب المغرب

6. بلاتي توريه، لاعب بيراميدز، يشارك مع منتخب بوركينا فاسو

7. فيستون ماييلي، لاعب بيراميدز، يشارك مع منتخب الكونغو الديمقراطية

8. جيفرسون إنكادا، لاعب فاركو، يشارك مع منتخب غينيا بيساو

9. كريستوفاو مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، يشارك مع منتخب أنجولا

ويقدم لكم "بوابة الخليج 365" تقرير عن ملخص ما قدمه محترفوا الدوري المصري في الجولة الأولى.

1- علي معلول "الأهلي"

علي معلول

حيث ضم جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي علي معلول جناح النادي الأهلي للتشكيل الأساسي لمنتخب النسور في مواجهتهم الأولى بدور المجموعات أمام ناميبيا، والتي تعرضت فيها تونس للهزيمة بهدف دون رد.

2-سيف الدين الجزيري "الزمالك"

فيما غاب سيف الدين الجزيري نجم نادي الزمالك عن التشكيل الأساسي لمنتخب تونس في مواجهة نامبيبا، رغم هزيمة النسور، وتعمد جلال القادري المدير الفني التونسي عدم إشراك الجزيري في اللقاء.



3-أليو ديانج "الأهلي"

في المقابل شارك الدولي المالي أليو ديانج مع منتخب بلاده، في ضربة البداية بأمم أفريقيا 2023 أمام منتخب جنوب أفريقيا، والتي انتهت بفوز مالي بهدفين دون رد، وشارك ديانج في 75 دقيقة من المباراة.

4- بيرسي تاو "الأهلي"

بدأ بيرسي تاو نجم الأهلي ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب جنوب أفريقيا في مباراته أمام مالي أمس، وكاد أن يسجل أول أهداف بلاده في البطولة بعد أن أضاع ركلة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد عادل الذي أدار اللقاء.

وشارك تاو في المباراة بشكل كامل من بدايتها إلى نهايتها وخسرها منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، وينتظر مواجهة نظيره ناميبيا في الجولة المقبلة.

5-بلاتي توريه "بيراميدز"

حصد النجم الدولي البوركيني بلاتي توريه لاعب نادي بيراميدز جائزة أفضل لاعب في مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وحقق بوركينا فاسو الفوز بهدف دون مقابل على موريتانيا في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم في كوت ديفوار.

وقدم بلاتي توريه مباراة رائعة وكان أفضل لاعبي المباراة وتم اختياره من قبل الكاف للفوز بجائزة رجل اللقاء.

6-فيستون ماييلي "بيراميدز"

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة زامبيا، والتي تجمع بينهما اليوم في تمام العاشرة مساءً، على نفس الملعب في ختام الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يقود هجوم المنتخب الكونغولي فيستون ماييلي نجم فريق بيراميدز تحت قيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر الذي سبق له قيادة الإسماعيلي وبيراميدز .



7- جيفرسون إنكادا "فاركو"

شارك جيفرسون إنكادا لاعب منتخب غينيا بيساو، ونجم دفاع نادي فاركو، في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023، بين غينيا وكوت ديفوار وانتهت بفوز الأفيال بهدفين دون رد.



8-كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري"

مابولولو

كان كريستوفاو مابولولو لاعب منتخب أنجولا ونجم فريق الاتحاد السكندري السبب الرئيسي وراء تغيير نتيجة مباراة أنجولا والجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

حيث تقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 18، قبل أن يشارك مابولولو في الشوط الثاني ويقلب الموازين ويسجل هدف التعادل لمنتخب أنجولا في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

9- محمد الشيبي "بيراميدز"



حيث يتواجد الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، ضمن قائمة منتخب المغرب، التي تستعد لبداية مشوارها في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم، بمواجهة تبدو سهلة أمام تنزانيا

والمقرر إقامتها في السابعة مساءً على ملعب (لوران بوكو) بمدينة سان بيدرو الإيفوارية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق المجد الأفريقي بعد غيابه عن التتويج لمدة 48 عاما منذ آخر نسخة توج بها عام 1976 في إثيوبيا كما أن أسود الأطلس بقيادة المدير الفني وليد الركراكي يحلمون بكتابة المجد القاري بعد الوصول لإنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع ببطولة كأس العالم الأخيرة.