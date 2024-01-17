إصابة رونالدو في النصر قبل مواجهة ميسي

تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي للإصابة قبل مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

وسيواجه رونالدو نظيره ميسي، في منافسات كأس موسم الرياض المقرر إقامتها بين 29 يناير و8 فبراير المقبل.

وستلعب منافسات كأس موسم الرياض بمشاركة 3 فرق، هي النصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

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ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن رونالدو نجم النصر غاب عن التدريبات الجماعية للعالمي، التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة الرياضية إلى أن رونالدو يعاني من آلام عضلية بسيطة، حيث اكتفى بخوض بجلسة علاجية في عيادة النادي.

وخاض رونالدو مع النصر في مسابقة دوري روشن ااسعودي هذا الموسم 18 مباراة، ساهم خلالها في 29 هدف، سجل 20 هدفًا وصنع 9.

ويحتل النصر المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة.