رسميًا.. الهلال السعودي يعلن التعاقد مع رينان لودي

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء عن التعاقد البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لنادي مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر حسابه على منصة “اكس” مقطع فيديو، أعلن خلاله التعاقد مع الفرنسي رينان لودي.

وقال لودي خلال مقطع الفيديو عبر حساب الهلال السعودي: “أنا متحمس لوجهتي الجديدة نحو السعودية وفريق الهلال”.

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وكان المدرب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي قد طلب تدعيم مركز الجناح الأيسر في ظل إصابة البرازيلي نيمار، وياسر الشهراني.

وذكرت شبكة «rmc»:«أن الهلال وقع عقد مع لودي ظهير مارسيليا والصفقة بلغت ما يقرب من 20 مليون يورو.

وأوضحت:«أن عقد النجم البرازيلي يمتد مع الهلال لمدة 3 سنوات ونصف”.