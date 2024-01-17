منتخب قطر يتخطى عقبة طاجيكستان ويتصدر مجموعته في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب قطر فوزًا صعبًا على طاجيكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

سجل أكرم حسن عفيف هدف منتخب قطر الوحيد في الدقيقة 17 من الشوط الأول، وحاول بعدها العنابي تعزيز فوزه بإضافة الهدف الثاني في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من معاودة هز الشباك مرة أخرى.

بدأ منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: بسام الراوي- طارق سلمان- لوكاس مندس- محمد وعد.

الوسط: مصطفى مشعل- أحمد فتحي- جاسم جابر.

الهجوم: المعز على- أكرم عفيف- إسماعيل محمد.

وكان منتخب قطر قد حقق انتصارا سهلا على نظيره منتخب لبنان، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت فى افتتاح منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

بهذا الفوز يرفع منتخب قطر رصيده إلى النقطة السادسة ويتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس آسيا، بينما يأتي منتخب الصين في المركز الثاني برصيد نقطتين فقط.