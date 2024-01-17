نجم بيراميدز ضمن تشكيل منتخب المغرب لمواجهة تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب التشكيل الرسمي لمواجهة تنزانيا في أولى مباريات المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي لمواجهة تنزانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، محمد الشيبي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، أوناحي، سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، الزلزولي.

وتقع المغرب في المجموعة السادسة بجانب كل من، منتخب الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

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