تغطية اليوم الخامس.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام اليوم، الأربعاء، مواجهة المغرب وتنزانيا في السابعة مساء (بتوقيت القاهرة)، والكونفو وزامبيا في العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة)، وحرصًا على موافقاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم:

دون هزيمة.. منتخب النسور يحافظ على رقمه القياسي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حافظ منتخب مالي "النسور" على رقمه القياسي في كأس الأمم الإفريقية، بالفوز على منتخب جنوب أفريقيا مساء أمس بثنائية نظيفة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ركلة جزاء مهدرة وهدف بخطأ.. ماذا قدم ثنائي الأهلي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية؟

خاض ثنائي الأهلي علي معلول وبيرسي تاو، مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 مع منتخبات بلادهم، تونس وجنوب أفريقيا على التوالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

منتخب نيجيريا يتسلح بـ3 لاعبين ضد ساحل العاج في كأس الأمم الإفريقية

يواجه منتخب نيجيريا نظيره كوت ديفوار المضيف، في السابعة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويبحث الأول عن الفوز بعد التعادل مع غينيا الاستوائية في الجولة الأولى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023

يستعد منتخب مصر لثاني مواجهته في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل مع موزمبيق 2-2، في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ركلة واحدة مسجلة.. أرقام بيرسي تاو مع ضربات الجزاء

أهدر بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي ركلة جزاء مع منتخب جنوب إفريقيا ضد مالي، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أشعر بالألم الآن".. بيرسي تاو يتحدث عن ركلة الجزاء المهدرة ضد مالي

تحدث لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو، عن إهداره ركلة جزاء في مباراة مالي، التي انتهت بهزيمة منتخب بلاده بثنائية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ستكون أحد أفضل لحظات حياتي".. فيكتور أوسيمين يتحدث عن التتويج بكأس الأمم الإفريقية

تحدث أفضل لاعب في القارة السمراء فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا عن الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى يتطلع لتحقيق اللقب الأهم في مسيرته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أخلاق من يلعب فى الأهلى".. الجمهور يعلق على موقف ديانج مع تاو بعد مواجهة كأس الأمم الإفريقية

التقى ثنائي الأهلي المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المنتخبين في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023، وفاز منتخب مالي على جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لا أغير قناعاتي بسهولة".. فيتوريا يتحدث عن مواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن مواجهة غانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أنها مباراة صعبة ويجب الالتزام بالأمور التكتيكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"قد نجري تعديلات".. فيتوريا يتحدث عن خطته لمواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن خطته لمواجهة غانا، مساء غدا، في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لدينا لاعبون رجال".. أبرز تصريحات فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غانا

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، عن مواجهة غانا، في العاشرة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"فوز الأهلي مالوش علاقة".. الشناوي يعلق على مواجهة مصر وغانا ويوجه رسالة للجماهير

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري، على جاهزية جميع اللاعبين، لمواجهة غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبرز إحصائيات منتخب نيجيريا في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية

يسعى المنتخب النيجيري إلى تحقيق فوزه الأول خلال النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا 2023، عندما يواجه نظيره الإيفواري مساء غد الخميس، على إستاد " لوران بوكو"، حيث تعادل منتخب النسور في لقاء الجولة الأولى أمام منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة هدف لكل منهما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تاريخ مواجهات نيجيريا وكوت ديفوار قبل لقائهما غداً في كأس الأمم الأفريقية

يتجة أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية غداً الخميس، إلى ملعب " الحسن واتارا" لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات بطولة أمم أفريقيا في نسختها الحالية، حيث يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره المنتخب النيجيري، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب غينيا الاستوائية نظيره منتخب غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أرقام منتخب الكونغو الديمقراطية في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره الزامبي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب " لوران بوكو" ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تواجد ضعيف.. تاريخ مشاركات منتخب تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

ينتظر المنتخب التنزاني مواجهة من العيار الثقيل، في مستهل مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عندما يواجه المنتخب المغربي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب " لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كما يمكنكم متابعة تغطية الأيام الـ 4 من البطولة من خلال هذه الروابط:

تغطية اليوم الأول.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم، حيث تقام المباراة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة).. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغطية اليوم الثاني.. تفاصيل وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

حرصًا على موافقاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغطية اليوم الثالث.. كواليس وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)



تواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام اليوم 3 مواجهات، حيث يواجه منتخب السنغال منتخب جامبيا في الرابعة عصرًا "بتوقيت القاهرة"، وفي السابعة مساء يلتقي منتجب الكاميرون منتخب غينيا، فيما تقام مباراة الجزائر وأنجولا في العاشرة مساء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغطية اليوم الرابع.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام الثلاثاء، مواجهات، بوركينا فاسو وموريتانيا في الرابعة مساء، تونس وناميبيا في السابعة مساء، ومالي وجنوب إفريقيا في العاشرة مساء، وحرصًا على موافقاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم.. للتفاصيل اضغط هنا