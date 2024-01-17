رحيل بنزيما عن الاتحاد السعودي.. تفاصيل الأزمة

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما فترة سيئة خلال مسيرته الاحترافية منذ الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي بسبب تعرضه للكثير من الانتقادات لدعم قدرته على تقديم المستوى المأمول.

ولم يقدم بنزيما المستوى المنتظر منذ انضمامه إلى الاتحاد حث سجل 9 أهداف فقط بعد مرور 19 جولة من مسابقة دوري روشن، لتعرض اللاعب لانتقاد شديد بسبب ابتعاد النمور عن المنافسة حيث يتواجد الاتحاد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في فيديو تم نشره عبر موقع يوتيوب: " يوجد توتر في العلاقة بين كريم بنزيما وبعض الاشخاص في نادي الاتحاد السعودي ".

وأضاف رومانو: " الاتحاد لن يسمح لبنزيما بالرحيل في الوقت الحالي، ويريد بقائه، والمدير الرياضي رامون بلانيس سيتدخل وسوف يجتمع مع اللاعب والمدرب جاياردو لتقريب وجهات النظر واحتواء أزمة اللاعب ".

واختتم: " النجم الفرنسي لا يملك أي عروض من الأندية الإنجليزية مثلما تردد في الأيام السابعة، حيث تداول بعض المواقع وجود اهتمام من تشيلسي و مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري ".