لعبة «البادل تنس» تغزو مصر

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للبادل تنس، الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، إمكانية تصنيع وتركيب ملاعب البادل تنس صناعة محلية كاملة من خلال شركة كابتكس للنجيل الصناعى بكافة المواصفات الفنية العالمية، بالإضافة إلى وضع خطة لنشر اللعبة داخل الأندية المصرية والعمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوى الجمهورية.

وأشار «صبحي» إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية فى مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك فى الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

وأشاد المهندس أحمد غتوري، بدعم وزارة الرياضة الدائم للاتحاد، مشيرًا إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوى الجمهورية.