مصر تلتقي غانا في مواجهة مصيرية

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وفشل المنتخبان في تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى بالمجموعة، حيث تعادل المنتخب المصري مع نظيره موزمبيق 2/2، فيما خسر المنتخب الغاني أمام نظيره كاب فيردي (الرأس الأخضر) 1 / 2 ليصبحا مطالبين بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على فرصهما في التأهل.
وقبل بداية البطولة كان الجميع يرشح مصر وغانا للتأهل عن هذه المجموعة بسهولة وكان من المفترض أن يكون الصراع بينهما على صدارة المجموعة ولكن جاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لتثير الشكوك في قدرة المنتخبين على عبور هذه المجموعة.
ويتمسك المنتخب المصري بأمل التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، في المقابل، يعلم المنتخب الغاني أن أي نتيجة سوى الفوز من شأنها أن تصعب من مهمة الفريق للتأهل للدور التالي، لذلك، حرص كريس هوتون، المدير الفني، على التأكيد على لاعبيه بضرورة التركيز في مواجهة الفراعنة ونسيان الخسارة أمام كاب فيردي من أجل تحقيق نتيجة في هذه المباراة.
واتفق معه النجم الغاني المخضرم أندري آيو الذي أكد «لابد أن نكون جاهزين للمباراة القادمة أمام منتخب مصر الذي نعرف مدى قوته وجودته الفنية».
لقاءات المنتخبين:
- التقيا في 22 مباراة، منها 14 مباراة ودية.
- حقق الفراعنة الفوز في 10 مواجهات.
- تعادلا في 6 لقاءات وتلقى الفراعنة الهزيمة في مثلها.
- التقى المنتخبان في 8 مناسبات.
- فاز منتخب مصر في 4 مواجهات، وتعادل مرتين وتلقى الخسارة في مناسبتين.
- التقى المنتخبان 4 مرات في بطولة كأس أمم أفريقيا.
- تمكن المنتخب المصري من الفوز في مباراتين، فيما فاز المنتخب الغاني في مباراة وتعادلا في مثلها.
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