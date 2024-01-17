مصر تلتقي غانا في مواجهة مصيرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرفع منتخبا مصر وغانا شعار لا بديل عن الفوز عندما يلتقيان اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وفشل المنتخبان في تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى بالمجموعة، حيث تعادل المنتخب المصري مع نظيره موزمبيق 2/2، فيما خسر المنتخب الغاني أمام نظيره كاب فيردي (الرأس الأخضر) 1 / 2 ليصبحا مطالبين بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على فرصهما في التأهل.

وقبل بداية البطولة كان الجميع يرشح مصر وغانا للتأهل عن هذه المجموعة بسهولة وكان من المفترض أن يكون الصراع بينهما على صدارة المجموعة ولكن جاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لتثير الشكوك في قدرة المنتخبين على عبور هذه المجموعة.

ويتمسك المنتخب المصري بأمل التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، في المقابل، يعلم المنتخب الغاني أن أي نتيجة سوى الفوز من شأنها أن تصعب من مهمة الفريق للتأهل للدور التالي، لذلك، حرص كريس هوتون، المدير الفني، على التأكيد على لاعبيه بضرورة التركيز في مواجهة الفراعنة ونسيان الخسارة أمام كاب فيردي من أجل تحقيق نتيجة في هذه المباراة.

واتفق معه النجم الغاني المخضرم أندري آيو الذي أكد «لابد أن نكون جاهزين للمباراة القادمة أمام منتخب مصر الذي نعرف مدى قوته وجودته الفنية».

لقاءات المنتخبين:

التقيا في 22 مباراة، منها 14 مباراة ودية.

حقق الفراعنة الفوز في 10 مواجهات.

تعادلا في 6 لقاءات وتلقى الفراعنة الهزيمة في مثلها.

المواجهات الرسمية: