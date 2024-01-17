الهلال يتعاقد رسميا مع رينان لودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد الهلال رسميا مع اللاعب البرازيلي رينان لودي، قادما من مارسيليا الفرنسي، ليكون أول صفقات النادي العاصمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو للاعب، أبدى من خلاله سعادته بالانتقال إلى «الزعيم»، واللعب في دوري روشن السعودي.

وسينضم الدولي البرازيلي إلى الهلال السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادما من مارسيليا الفرنسي، مع خيار إلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات، مقابل 20 مليون يورو، حسب تقارير صحفية.

وكان لودي (26 عاما) قد انضم إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أتلتيكو مدريد، وقد خاض خلال الموسم الحالي 23 مباراة عبر كل المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ولم يهز الشباك على الإطلاق.

ويملك لودي 19 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وكانت أبرز محطات اللاعب الكروية مع أتلتيكو مدريد، حيث خاض بقميص «الروخي بلانكوس» 118 مباراة في كل البطولات، وسجل 6 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

وكانت جماهير الهلال السعودي قد طالبت خلال الفترة الماضية بضرورة تدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ حتى يواصل «الزعيم» تقديم مستوياته الرائعة هذا الموسم.

وشهدت انتقالات الهلال السعودي خلال الصيف الماضي تعزيز صفوف النادي العاصمي بالعديد من النجوم في عالم كرة القدم، والتي يتقدمها البرازيلي نيمار جونيور والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربيان سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش.