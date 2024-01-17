أزمة تهدد صفقة انتقال ناصر ماهر إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة تهدد صفقة انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مودرن فيوتشر، إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الزمالك في الحصول على خدمات ناصر ماهر، لاعب فيوتشر، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

وقام نادي الزمالك، بعرض عدد من لاعبيه على إدارة فيوتشر لاختيار لاعب أو اثنين بالإضافة إلى مقابل مالي، من أجل الظفر بخدمات ناصر ماهر.

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وبحسب التقارير فإن نادي فيوتشر طلب من الزمالك الحصول على خدمات الثنائي عمرو السيسي وعبدالله محمد صانع ألعاب فريق الشباب بشكل نهائي، لحسم صفقة ناصر.

وأوضحت التقارير أن إدارة الزمالك لا تمانع في رحيل عمرو السيسي، ولكن الأزمة هي رغبة الفارس الأبيض في انتقال عبدالله محمد لمدة موسم ونصف، بعقد خارجي بين الأبيض واللاعب يقضي بعودته.

ومن المقرر أن يقوم فيوتشر في الساعات القادمة بالرد على الزمالك لحسم موقفه فيما يخص ملف اللاعب عبدالله محمد.