"بعد لاعب تنزانيا في مواجهة منتخب المغرب".. كم حالة طرد في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مباراة منتخب المغرب مع نظيره تنزانيا التي انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-0، طرد المدافع نوفاتوس ديسماس نتيجة الحصول على إنذارين.

وتعد هذه حالة الطرد الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 2023 منذ بداية البطولة يوم السبت الماضي.

ونستعرض لكم حالات الطرد الثلاثة في كأس الأمم الإفريقية 2023 حتى الآن.

السنغال ضد جامبيا (3-0) - طرد مباشر للاعب جامبيا في الدقيقة 45+8.

الكاميرون ضد غينيا (1-1) - طرد مباشر للاعب غينيا في الدقيقة 45+3

المغرب ضد تنزانيا (3-0) - طرد نتيجة إنذارين للاعب منتخب تنزانيا في الدقيقة 70.

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