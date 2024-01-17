أول تعليق من أمرابط عن فوز المغرب على تنزانيا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق سفيان أمرابط لاعب خط وسط منتخب المغرب على الفوز أمام تنزانيا بكأس الأمم الإفريقية 2023 بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وقال أمرابط: "قدمنا بداية جيدة في البطولة كما أردنا، وعندما ترى مباريات المنتخبات الأخرى تلاحظ صعوبة المواجهات في النسخة الحالية من كأس الأمم".

وأضاف: "بالطبع سعيد بالفوز بثلاثية نظيفة، وتبدو المباراة سهلة للجميع لكنها كانت عكس ذلك تماما".

وعن مباراة الكونغو المقبلة، واصل: "الموعد مبكر جد، واللعب في الظهيرة سيكون صعبا لكن علينا أن نتأقلم".

واختتم سفيان: "سنكافح لآخر نقطة عرق من أجل الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023 ونجعل الجمهور المغربي سعيد".

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