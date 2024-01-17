"لعب في الدوري الإسرائيلي".. من هو اللاعب التنزاني الذي طُرد في مواجهة منتخب المغرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة منتخب المغرب مع نظيره تنزانيا التي انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-0، طرد المدافع نوفاتوس ديسماس نتيجة الحصول على إنذارين.

ونستعرض لكم المسيرة الكروية لمدافع منتخب تنزانيا.

نوفاتوس ديسماس، هو مدافع مواليد 2002 (21 عاما) يلعب حاليا مع نادي شاختار دونيتسك الروسي ومنتخب تنزانيا.

بدأ المدافع الشاب مسيرته الكروية في نادي عزام يونايتد التنزاني، وفي موسم 2020/21 إلى نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي ومن ثم إلى فريق بيتار تل أبيب.

وفي موسم 2022/23 انتقل إلى نادي زولته فاريجيم البلجيكي، ومن ثم إلى فريق شاختار دونيتسك الروسي على سبيل الإعارة.

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