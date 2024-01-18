الامارات | «دي بي ورلد» ترعى الأمسية السابعة لكرنفال سباقات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترعى موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، الأمسية السابعة في كرنفال سباقات دبي بمضمار ميدان يوم غدٍ.

وذكر بيان صحافي، «تعود (دي بي ورلد) إلى مضمار ميدان في أمسية مشهودة، تضم مجموعة من السباقات الرفيعة من أبرزها سباق كيب فيردي (فئة 2) على مسافة 1600 متر على العشب، والذي ارتفعت جوائزه هذا العام إلى 850 ألف درهم، وفي نسخة عام 2022 فازت بالسباق فرس غودلفين «ويذ ذا مونلايت» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، والتي مضت عقب ذلك لشغل المركز الثاني بسباق من الفئة الثانية في أميركا الشمالية».

وإلى جانب سباق كيب فيردي يضم الحفل سباق كوكو بيتش ستيكس بجائزة قدرها 300 ألف درهم وهو مخصص للمهرات على مسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، إضافة إلى سبعة سباقات أخرى.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء محمد عيسى العظب: «لطالما كانت موانئ دبي العالمية من الداعمين للرياضة في دبي، ونقدر إسهامهم ووقوفهم معنا هذا الموسم ونأمل أن يقضي فريقهم وضيوفهم أمسية رائعة معنا يوم الجمعة».