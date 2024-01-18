فيكتور أوسيمين يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المهاجم فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي ومنتخب النيجيري، عن طموحاته خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023 في كوت ديفوار.

ونجح أوسيمين في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات للبطولة، في تسجيل هدف التعادل لنيجيريا أمام غينيا الاستوائية في 14 يناير، قبل المواجهة المهمة أمام منتخب كوت ديفوار في أرضهم.

وفي مقابلة أجراها مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صرح أوسيمين أنه يسعى لإعادة نيجيريا إلى منصة التتويج، بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مرة أخرى، بعد غياب دام منذ عام 2013.

قال إنهم دائمًا يبحثون عن تحديات جديدة، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على أخر فوز للمنتخب، يعتبر ذلك فترة طويلة جدًا بالنسبة لبلد مثل نيجيريا، وكانت هذه الفترة منتجة لأساطير كـ جي-جي أوكوتش ونوانكو كانو وغيرهم.

أوسيمين

وأكمل الحديث: "لقد حققت نجاحًا في المهمة مع فريق نابولي، بعد أن تمكنا من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وقد خلّدت اسمي في تاريخ النادي هناك".

وشدد مؤكدا: " ولكن بغض النظر عن مستواي الفني وعدد الأهداف التي أسجلها، ستكون اللحظة الأغلى في مسيرتي إذا تُوجت باللقب مع نيجيريا، ربما وقتها سأشعر بأنني أكملت مهمتي الوطنية على أتم وجه وقد اعتزل اللعب دوليا بعدها".

وأكد: "مثلما تعلمون، أنا قادم من مكان، وقد ضحيت بالكثير لتحقيق حلمي في أن أصبح لاعب كرة قدم، أنا دائما أتحدى نفسي في الملعب، وأحرز المزيد من الأهداف وأقدم التمريرات الحاسمة، وفي كل مرة أتحدى نفسي".

وتُوج أوسيمين مؤخرًا، لأول مرة في مسيرته الكروية، بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023، بعد أداءه المميز خاصة مع فريق نابولي الإيطالي، حيث فاز ببطولة الدوري المحلي معه.

أوسيمين

ويستعد المنتخب النيجيري المتعثر في المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية 1-1، لمواجهة منتخب كوت ديفوار في مباراة قمة المجموعة الأولى من البطولة.