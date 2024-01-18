تشافي يهدد بـ"حزم الحقائب" والرحيل عن برشلونة في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة الإسباني، الشرط الوحيد لرحيله عن ملعب كامب نو في المستقبل، بعد تعرضه للانتقادات.

وجاء هذه الحديث عن إقالة المدرب الإسباني من تدريب البلوجرانا، بسبب انخفاض مستوى الفريق والأداء، وأيضًا تراجع أداء عدد من نجوم الفريق، في الموسم الحالي بالمقارنة مع الموسم السابق.

ولم يتوقف الأمر عن مجرد احتلال المركز الثالث، في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن فرق ريال مدريد وجيرونا المتصدرتين، إذ تعرض للهزيمة بشكل مهين بنتيجة 1-4، في نهائي كأس السوبر المحلي أمام ريال مدريد يوم الأحد.

وتحدث تشافي في تصريحات صحيفة لحصيفة الـ ماركا: " سأحزم أغراضي وأرحل عن برشلونة حين يقول اللاعبين أنهم لم يعدوا يريدون بقائي ".

وتابع: "لو لم أحقق الدوري بالموسم الماضي لما استمرات في منصبي، حين يخبركم أحدهم بوجود مشكلة سأترك برشلونة".

تشافي هيرنانديز

وأضاف: "أنا متعلق بهذا النادي، ووجودي هنا من أجل ترك بصمتي وإن لم أستطع فعل ذلك، فسأغادر إلى منزلي ".

وأوضحت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن تشافي على استعداد للتنازل عن كل مستحقاته المالية له، المتبقية من عقده الذي ينتهي صيف 2025، في حال استقال أو أقيل نهاية الموسم الجاري.

وبينت أن هدف المدرب الإسباني، هو ألا يؤذي النادي الكتالوني في حال رحيله؛ وأنه لا يرغب في تكبيد النادي خسائر مالية بإلزامه بدفع مستحقاته المتبقية حيث يتقاضى ما يعادل 4.24 مليون دولار سنويًا.

تضيف الصحيفة أن المدرب صاحب 43 عامًا، يعتقد أنه قادر على تغيير الأوضاع إلى الأفضل ولن يستسلم، ولكنه واثق من أن إدارة النادي ستقيله من منصبه، إذا استمرت الأمور كما هي.

3 حالات تطرد تشافي من برشلونة

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "آس"، حُددت إدارة برشلونة التي يترأسها خوان لابورتا ثلاثة سيناريوهات لإقالة تشافي من منصبه، ومن بين هذه السيناريوهات، يأتي في المقام الأول إمكانية خروج الفريق من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشافي هيرنانديز

فيما يتعلق بالسيناريو الثاني، فإنها تتجلى في استمرار النتائج السلبية خلال سلسلة من مباريات الدوري الإسباني المتتالية، سواء كانت تلك السلسلة مؤلفة من مباراتين أو ثلاث مباريات.

السيناريو الثالث وهو إقصاء فريق تشافي، من دوري أبطال أوروبا في الدور ثمن النهائي، أمام فريق نابولي الإيطالي سيؤدي إلى إقالته.

وتوجب على المدرب الإسباني، أن يسعى لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة في الفترة المقبلة، بهدف النجاة من مصير الإقالة.

ويستعد برشلونة لمواجهة سالامنكا المنافس بدوري الدرجة الثالثة، يوم الخميس في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وخاض البارسا تحت قيادته في 118 مباراة بكافة المسابقات، حقق خلالها الفوز في 74 وتعادل 20 وخسر 24، وتمكن من تحقيق لقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني بالموسم الماضي.