الزمالك يوضح حقيقة بيع ظهيره في يناير

كشف نادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة حول بيع ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتداولت أنباء حول رحيل عبدالله جمعة، عن صفوف الزمالك، بعد غيابه عن قائمة الفريق المتجهة إلى الإمارات لخوض المعسكر الإعدادي.

وبحسب الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، فإن عبدالله جمعة خارج القائمة بسبب ظروف تجنيد اللاعب.

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وأكد الجهاز الفني، أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول عرض الظهير الأيسر للبيع في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ثم سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، مغ أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.