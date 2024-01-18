بعد سانشو.. تين هاج يثير أزمة مع نجم جديد في مانشستر يونايتد

آثار الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أزمة مع لاعب جديد بعد رحيل جادون سانشو.

كان جادون سانشو قد عاد إلى بوروسيا دورتموند مرة اخرى في الميركاتو الشتوي الجاري بعد أزمته مع تين هاج.

بحسب ما ذكرته صحفية “ديلي ميل” البريطانية فقد أمر تين هاج أنتوني مارسيال بالتدرب منفرداً.

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وأوضحت الصحيفة أن مارسيال لم يتدرب مع زملائه منذ إصابته بمرض الشهر الماضي.

كان تين هاج قد أفاد في تصريحات سابقة أن مارسيال لم يكن لائقًا بدنيًا، حين سئل عن المهاجم الفرنسي الأسبوع الماضي.

آشارت التقارير أن اللاعب لا يعاني من إصابه لكنه لم يستعد لياقته البدنية بصورة كافية.

وأكدت “ديلي ميل” أن قرار المدرب الهولندي بتدرب مارسيال منفردًا ليس تأديبيًا، لكنه يؤمن بضرورة التدريب الفردي للاعبين الذين يفتقرون إلى لياقة المباريات.