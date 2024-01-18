متحدث الزمالك يكشف عن موعد حل أزمة القيد

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، ما نسب له من تصريحات، أمس الأربعاء، بشأن حل أزمة إيقاف القيد بشكل رسمي.

وقال "سالم"، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك" مساء الأربعاء،: "فوجئت اليوم بانتشار تصريحات منسوبة لي، بحل أزمة القيد بشكل رسمي، والتي لم أدل بها."

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك: "أزمة القيد سيتم حلها نهائيًا خلال الأيام المُقبلة، قد نتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة الأسبوع المُقبل، أو نهاية يناير على أقصى تقدير."

واختتم أحمد سالم تصريحاته بالقول: "الكثير من الشائعات تنتشر حول فريق الكرة خلال الفترة الماضية، والتي يأتي من بينها التعاقد مع مدرب أجنبي قبل المشاركة في دورتي الإمارات، وهذا أيضا غير صحيح."