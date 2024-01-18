اهتمام سعودي وفرنسي للتعاقد مع فوفانا النصر

يحظى سيكو فوفانا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، باهتمام سعودي وآخر فرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن إدارة نادي النصر السعودي استقرت على رحيل سيكو فوفانا، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتسجيل لاعب أجنبي بدلًا منه.

وأشارت إلى أن سيكو فوفانا سيخرج من ‎النصر بنظام الإعارة، من أجل إعادة تسجيل الحارس دافيد اوسبينا في قائمة الفريق.

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وذكرت أن إدارة نادي الشباب السعودي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في النصر لطلب التعاقد مع فوفانا، كما أن هناك ناديين فرنسيين يرغبان في ضم اللاعب.

وأوضحت أن النصر يعمل على التعاقد مع لاعب آسيوي في مركز الوسط أو قلب الدفاع بـهدف المشاركة في دوري أبطال آسيا فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.