أمم أفريقيا.. موعد صدام مصر وغانا اليوم ومعلق المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم مع نظيره منتخب غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب مصر لقاء اليوم بحثًا عن تذوق طعم الفوز، وذلك بعدما تعثر في الجولة الأولي وتعادل إيجابيًا مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، علي الجانب الأخر يدخل منتب غانا أيضًا وهو ملطخ بالهزيمة في الجولة الأولي من منتخب الجبل الأخضر.

موعد مباراة مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

معلق مباراة مصر وغانا اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.

ترتيب مصر وغانا في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر)، جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على غانا 2-1، بينما يحل منتخبا مصر وموزمبيق في المركزين الوصيف والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.