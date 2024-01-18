نجم منتخب مصر يثير الجدل بتصريحات قبل مواجهة غانا الحاسمة

أكد عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، أن المنتخب سيبذل قصارى جهده لتحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، لكنه يستطيع تقديم الوعود بالحصول على اللقب.

وقال مرموش في حوار مسجل مع أون تايم سبورتس تمت إذاعته قبل قليل: “لا نستطيع تقديم وعود بالحصول على كأس إفريقيا، لكننا سنبقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب. هدفنا تصدر المجموعة أولا ثم استكمال المشوار حتى النهائي”.

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وأضاف “محمد صلاح قيمة كبيرة ويلعب دورا هاما في صفوف منتخب مصر. تريزيجيه أكثر من دعمني رغم أنه يشارك في نفس مركزي”

وتابع”لا أنسى فضل كيروش، ومباراة ليبيا كانت الأفضل في مسيرتي وحالفني خلالها التوفيق. أحب التعامل مع فيتوريا لأنه ينصت لكل اللاعبين”.

وكشف “طموحي الوصول مع آينتراخت لدوري أبطال أوروبا وتسجيل 20 هدف بالموسم الحالي. أحلم بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي”.

وأتم “مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو ورونالدينيو وأحب محمد صلاح من اللاعبين المصريين”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمجموعات بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.