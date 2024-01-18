مصر وغانا .. مواعيد مباريات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم، حيث يواجه منتخب مصر منافسه غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى مواجهة كزت ديفوار مستضيف البطولة أمام المنتخب النيجيري، في قمة المجموعة الأولى.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الفلسطيني في جولة الثانية من بطولة كأس آسيا، التي تقام في دولة قطر، بالإضافة لمباراة دور الـ16 بين أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد حامل لقب السوبر الإسباني.

كأس أمم أفريقيا:

غينيا الأستوائية ضد غينيا بيساو، في تمام الساعة الرابعة عصراً، القناة الناقلة: بي إن سبورتس afcon 1.

كوت ديفوار ضد نيجيريا، في تمام السابعة مساءً، القناة الناقلة: بي إن سبورتس afcon 1.

مصر ضد غانا، في تمام العاشرة مساءً، القناة الناقلة: بي إن سبورتس afcon 1.

كأس آسيا:

سوريا ضد أستراليا، في تمام الواحدة والنص ظهراً، القناة الناقلة: ssc 1.

الهند ضد أوزباكستان، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً، القناة الناقلة: ssc 1.

فلسطين ضد الإمارات، في تمام السابعة ونصف مساءً، القناة الناقلة: ssc 2 أكسترا.

كأس ملك إسبانيا:

برشلونة ضد أونيونيستاس سالامانكا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، القناة الناقلة: ssc 1 أكسترا.

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، القناة الناقلة: ssc 1.