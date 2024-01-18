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الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش

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ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس ضمن البرنامج التدريبي الذي يقوم الأهلي بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين داخل التتش قبل أن يخوضوا فقرة بدنية ثم تدريبات الكرة.

 

وواصل رضا سليم وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي.

 

كما خاض خالد عبدالفتاح جلسات علاجية، وأدى بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه.

 

وعقد مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران لمواصلة التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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