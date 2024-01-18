السفير المصري يزور بعثة الزمالك في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - قام شريف عيسى السفير المصري بدولة الإمارات على زيارة مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد وصولها للإمارات للمشاركة بدورة الوحدة الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.

و اجتمع السفير مع رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمه : حازم فتوح .واطمئن السفير المصري منه على البعثة و إجراءات التنقل و الإقامة متمنيا التوفيق للفريق خلال معسكره هناك .

و كانت بعثة الزمالك قد وصلت صباح اليوم الإمارات و استقبلها وفد من الشركة المنظمة للبطولة هابي سيزونس حيث يشارك في بطولة الوحدة الودية 4 فرق وهم الزمالك المصري و الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين– عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.