نجم النصر السابق يصدم علي البليهي: ليس موهوبًا ولكن

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فهد الهريفي لاعب النصر السابق عن علي البليهي نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي بعد تألقه بشكل لافت بقميص الصقور في مواجهة عمان وتسجيل هدف تاريخي قاد به المنتخب لخطف 3 نقاط مهمة.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا مهمًا في مستهل مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر على حساب عمان، بثنائية مقابل هدف، سجل الأهداف عبد الرحمن غريب و علي البليهي.

وقال فهد الهريفي نجم النصر السابق في تصريحات صحفية: " علي البليهي ليس موهوبًا ولكنه طور نفسه ورفع ثقته بنفسه وهذا النوع من اللاعبين يكون مميزًا، البليهي حالة يجب أن تُدرس ".

أخر كلام.. بنزيما مستمر مع الاتحاد السعودي

استقرت إدارة نادي الاتحاد على استمرار النجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق ورفضت فكرة رحيله خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، وذلك بناءً على جلسة جمعت المسؤولين في لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم أن كريم بنزيما سيبقى في المملكة العربية السعودية وفقًا لـ المُقربين منه، حيث أن صندوق الاستثمار يعتبر اللاعب جزء من مشروعة ويرفض فكرة رحيله بالوقت الحالي.

ويعد بنزيما جزء من مشروع النهوض بالكرة السعودية، حيث يتواجد ضمن القائمة الكبيرة والتي تضم نجوم مميزين على رأسها رونالدو وساديو ماني في النصر، وميتروفيتش ومالكوم ونيمار و كوليبالي في الهلال.

كما تشهد الخطة الحفاظ على نجوم نادي الاتفاق وعلى رأسهم هندرسون وفينالدوم، وفيرمينو ومحرز وماكسيمان بالأهلي وكانتي وفابينيو وبنزيما بالاتحاد.